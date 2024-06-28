Байден и Трамп не пожали друг другу руки перед дебатами

Байден и Трамп не стали обмениваться рукопожатием перед дебатами

Действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден и его оппонент, бывший президент США и республиканец Дональд Трамп, не пожали друг другу руки перед дебатами в студии телеканала CNN.

До этого дебаты между кандидатами на пост президента страны проводились в 2020 году. Тогда они не стали обмениваться рукопожатием из-за коронавирусных ограничений.

Ранее стало известно, что инициатором дебатов стал Трамп. Вопреки сомнениям администрации, Байден согласился на вызов. Супруга американского лидера Джилл рассказала, что Байден готов к дебатам с оппонентом.