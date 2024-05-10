Байден ответил на приглашение Трампа провести с ним дебаты

Байден попросил организовать дебаты с Трампом в ответ на его приглашение

Президент США Джо Байден ответил на предложение экс-лидера страны Джо Байдена поучаствовать в дебатах. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Байден ответил на вопрос, когда он готов участвовать в дебатах с Трампом, и призвал провести встречу. «Организуйте это», — попросил он.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего США, как сейчас.

Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.