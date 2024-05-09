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23:21, 9 мая 2024Мир

Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме

Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Curtis Means / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему лидеру страны Джо Байдену провести дебаты в Белом доме. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Трамп призвал Байдена поучаствовать в дебатах и подчеркнул, что встреча могла бы пройти в Вашингтоне, Белом доме или в Нью-Йорке. По его словам, для этого нужно, чтобы «радикальные левые фашисты закончили вмешательство в выборы» против Трампа.

Бывший американский лидер добавил, что в ходе дебатов хотел бы обсудить с Байденом проблему мигрантов, падение экономики, инфляцию, а также стоимость энергоносителей.

«В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — заключил Трамп.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего США, как сейчас.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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