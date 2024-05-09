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04:27, 9 мая 2024Мир

Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США

Джо Байден назвал Дональда Трампа самой большой угрозой для демократии в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Curtis Means / Reuters

Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для демократии в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Он [Трамп] говорит, что самая большая угроза - это преступники, проникающие через границу. Что ж, самая большая угроза - это та, которую он представляет нашей демократии», — отметил он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего страны, как сейчас. «Я уверен, что мы добьемся успеха на этих выборах, в немалой степени благодаря вам», — заявил Байден.

Ранее Байден усомнился в том, что Трамп признает результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в случае поражения. назвал такой сценарий опасным.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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