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03:08, 9 мая 2024Мир

Байден усомнился в признании Трампом результатов выборов при поражении

Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов в случае поражения
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом CNN усомнился в том, что бывший американский лидер Дональд Трамп признает результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в случае поражения.

«Я уверяю вас, он не сделает этого», — заявил глава Белого дома. Он назвал такой сценарий опасным.

Ранее Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера и сравнил ее с нацистской тайной полицией гестапо. Он также отметил, что Байден является самым коррумпированным и плохим президентом в истории США.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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