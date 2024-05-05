Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

NBC: Трамп описал администрацию Байдена, сравнив ее с гестапо

Бывший президент США Дональд Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена и сравнил ее с нацистской тайной полицией гестапо. Об этом сообщает телекомпания NBC News.

«Эти люди управляют гестаповской администрацией», — заявил Трамп на частном мероприятии для доноров своей предвыборной кампании, комментируя судебные разбирательства, связанные с его деятельностью.

Он также отметил, что Байден является самым коррумпированным и плохим президентом в истории США.

Ранее стало известно, что Трамп разработал план мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что он не обнародует свой проект до выборов президента США.