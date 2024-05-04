Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

Telegraph: Трамп создал план мирного завершения конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. Об этом написала британская газета Telegraph со ссылкой на источник.

В публикации уточняется, что Трамп не раскроет свой проект до выборов президента США, запланированных на ноябрь. По словам источника, политик не намерен обсуждать план «в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда теряется весь рычаг воздействия».

Информатор добавил, что в ходе предвыборной кампании Трамп ограничится утверждениями о завершении кризиса. Таким образом он привлечет на свою сторону избирателей в США, выступающих за мирное урегулирование на Украине.

В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Подобные высказывания он делал неоднократно.