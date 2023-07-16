Трамп пообещал закончить конфликт на Украине одной фразой

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине фразой «хватит»

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.

Трамп рассказал, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"». По словам бывшего американского президента, противостояние закончилось бы в течение 24 часов.

45-й президент США также заявил, что нашел бы аргументы, чтобы Путин сел за стол переговоров. По словам Трампа, он бы пообещал, что если Москва не будет готова завершить специальную военную операцию, то Вашингтон предоставит Киеву еще больше помощи.

Трамп подчеркнул, что мировые лидеры по большей части рациональные люди, однако президент США Джо Байден не умеет вести с ними разговор. «У нас есть человек, который понятия не имеет, что происходит. Это самое опасное время в истории нашей страны», — подытожил Трамп.

Трамп уже обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в мае. В свою очередь, Зеленский заявил, что сомневается в способности экс-президента США решить проблему переговорами.