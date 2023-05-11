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05:08, 11 мая 2023Мир

Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа

Экс-президент США Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа при избрании
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jeremy Hogan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Об этом он сказал, отвечая на вопросы участников программы Town Hall на телеканале CNN.

Трамп подчеркнул, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». «Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов», — заверил он.

Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено», — заключил политик.

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Марина Совина
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