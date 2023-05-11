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04:36, 11 мая 2023Мир

Трамп упрекнул США в слишком крупных поставках оружия Украине

Трамп: США поставляют Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами

Фото: White House / Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США отдают Украине слишком много оружия и боеприпасов, в котором в настоящее время нуждаются сами. Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об отношении к многомиллиардной военной помощи, которую Джо Байден оказывает Киеву.

На вопрос, желает ли он победы Украине, Трамп ответил, что не мыслит категориями победителей и проигравших. «Я хочу, чтобы все перестали погибать — русские и украинцы», — указал он.

Также экс-президент США заявил, что в случае случае его повторного избрания на пост главы государства, он за одни сутки урегулирует конфликт.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах. Также он назвал своего преемника на посту главы Белого дома Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности.

Екатерина Подвигина
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