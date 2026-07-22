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Силовые структуры
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16:56, 22 июля 2026 (обновлено: 17:03, 22 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин в командировке развращал трех малолетних девочек

В Татарстане арестовали мужчину за совращение малолетних девочек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Татарстане арестовали мужчину за совращение малолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он обвиняется по статьям 132 («Действия сексуального характера»), 133 («Понуждение к действиям сексуального характера»), 135 («Развратные действия»), 242 («Незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних»), 242.1 («Изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ.

По данным следствия, в 2025 году обвиняемый, находившийся на заработках в Казани, через интернет совершил противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края. Противоправные действия были пресечены после того, как родители одной из девочек обнаружили в ее мобильном телефоне переписку со злоумышленником и обратились в правоохранительные органы.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин в отеле изнасиловал несовершеннолетнюю и расправился с ней.

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