Россиянин в отеле изнасиловал и расправился с несовершеннолетней

В Петербурге осудят молодого человека за изнасилование и убийство девушки

В Петербурге осудят молодого человека за изнасилование девушки и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, вечером 7 сентября 2025 года в апарт-отеле на Витебском проспекте 18-летний обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своей 15-летней знакомой, а также совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ранения, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью. Злоумышленник после совершения преступления нанес себе ранения и был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.



По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девушку в столичном парке.