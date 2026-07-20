Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 20 июля 2026Силовые структуры

Россиянин в отеле изнасиловал и расправился с несовершеннолетней

В Петербурге осудят молодого человека за изнасилование и убийство девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге осудят молодого человека за изнасилование девушки и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, вечером 7 сентября 2025 года в апарт-отеле на Витебском проспекте 18-летний обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своей 15-летней знакомой, а также совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ранения, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью. Злоумышленник после совершения преступления нанес себе ранения и был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.
 
По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девушку в столичном парке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в российском городе
    На АвтоВАЗе подтвердили изменение стоимости внедорожника Lada
    В российском регионе трех человек осудили за организацию незаконной миграции
    В Турции предположили смещение Зеленского с власти
    Число пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу в российском городе выросло
    Ремонты на недоступных для атак дронов сибирских НПЗ перенесли
    В США снова взлетели цены на бензин
    На Украине анонсировали отставку Сырского
    Российские подразделения продвинулись в Казачьей Лопани
    Волочкова вышла в свет с новым имиджем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok