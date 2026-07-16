Россиянин изнасиловал девушку в столичном парке

В Москве задержали мужчину за изнасилование девушки в парке

В Москве задержали мужчину за изнасилование девушки в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он подозревается по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством») УК РФ.

По данным следствия, 47-летний мужчина, находясь в парковой зоне рядом с Никулинским проездом, напал на девушку и ударил пакетом со стеклянной тарой по голове. После чего, угрожая расправой, совершил изнасилование. После произошедшего потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.



В ходе совместный работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции подозреваемый установлен и задержан. С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.



Также он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над двумя 9-летними дочерьми своих друзей.