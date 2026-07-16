Россиянин надругался над двумя 9-летними дочерьми своих друзей

В Севастополе осудили мужчину за развращение двух 9-летних девочек

В Севастополе осудили мужчину за развращение двух 9-летних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 49-летний местный житель в период с июля по сентябрь 2025 года арендовал дом вместе с семьей своих друзей. Злоумышленник в отношении их двух 9-летних дочерей совершил насильственные действия сексуального характера. Также он демонстрировал им видео непристойного содержания и вел беседы на недопустимые темы. Об этом узнала мать пострадавших.

Следователи совместно с коллегами из полиции проверили информацию, после ее подтверждения злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия проведен весь необходимый объем мероприятий с назначением ряда экспертиз.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал спящую несовершеннолетнюю сестру своей супруги.