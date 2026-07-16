Россиянин изнасиловал спящую несовершеннолетнюю сестру своей жены

В Петропавловске-Камчатском осудили мужчину за изнасилование сестры жены

В Петропавловске-Камчатском осудили мужчину за изнасилование сестры жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в период с января по апрель этого года 26-летний местный житель у себя дома изнасиловал спящую 16-летнюю сестру своей жены. О случившемся пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчина сотрудничал со следствием и дал показания по инкриминируемым деяниям. На период предварительного расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления он был вменяем.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин в общежитии напал на девочку и изнасиловал ее.