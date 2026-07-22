Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 22 июля 2026 (обновлено: 16:52, 22 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно об утрате контроля над ВСУ Зеленским после ухода Сырского

Килинкаров: Зеленский утратил контроль над ВСУ после отставки Сырского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами страны (ВСУ) после отставки главнокомандующего Александра Сырского. Так ситуацию оценил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает NEWS.ru.

«Зеленский увольнением Сырского не решил ни одной проблемы. Он фактически не купировал ситуацию в центре Киева и не удовлетворил запрос тех, кто стоит за этим "картонным Майданом" (протестами, вызванными отставкой главы Минобороны Михаила Федорова — прим. «Ленты.ру»). Президент Украины потерял своего соратника и лицо, по крайней мере в украинской армии, с легкостью сдав самого верного солдата», — сказал он.

При этом бывший парламентарий подчеркнул, что Сырский выполнял роль громоотвода в украинской армии, отвечая за все провалы, связанные с ней. По словам Килинкарова, Зеленский после отставки потерял контроль над ходом событий на Украине, передав управление тем, кто «стоит за "картонным Майданом"».

Протесты в Киеве и других крупных городах Украины начались после отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Их участники требовали его возвращения на должность и отставки действующего главнокомандующего Александра Сырского.

В результате протестов 21 июля Владимир Зеленский заявил, что назначит новым главнокомандующим Михаила Драпатого, который поддержал Михаила Федорова в конфликте. Глава государства подписал соответствующие указы на следующий день, 22 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас выступила с резким заявлением в адрес России
    В Москве экскаватор разгромил фасад магазина
    Осудивший СВО рэпер из группы Centr переехал в США
    Российские «огнеметы» направили против дронов ВСУ
    Стало известно об утрате контроля над ВСУ Зеленским после ухода Сырского
    Россиянам назвали способы экономии бензина в путешествиях на машине
    Разгромивший двумя топорами машину российских полицейских мужчина получил пулю
    Десятки туристов застряли без воды на теплоходе в России
    Российский хоккеист НХЛ рассказал о самой глупой покупке в жизни
    В сети обсудили внешность принца Джорджа на фото в честь 13-летия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok