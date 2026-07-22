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16:57, 22 июля 2026 (обновлено: 17:00, 22 июля 2026)Мир

Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область

Самолет-разведчик ВВС Великобритании Boeing RC-135W облетел Калининградскую область
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Getty Images / Handout / Getty images

Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint облетел Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ полетных данных.

Самолет вылетел на восток с британской авиабазы Уоддингтон около 12:10 по московскому времени. Возле города Щецин в Польше самолет сместился севернее и полетел над Балтийским морем.

В районе города Клайпеда в Литве британский самолет-разведчик сменил траекторию полета и пролетел над Литвой и Польшей вдоль всей границы Калининградской области.

В понедельник, 20 июля, американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II более пяти часов проводил патрулирование над акваторией Черного моря южнее Крымского полуострова.

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