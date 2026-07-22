Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область

Самолет-разведчик ВВС Великобритании Boeing RC-135W облетел Калининградскую область

Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint облетел Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ полетных данных.

Самолет вылетел на восток с британской авиабазы Уоддингтон около 12:10 по московскому времени. Возле города Щецин в Польше самолет сместился севернее и полетел над Балтийским морем.

В районе города Клайпеда в Литве британский самолет-разведчик сменил траекторию полета и пролетел над Литвой и Польшей вдоль всей границы Калининградской области.

В понедельник, 20 июля, американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II более пяти часов проводил патрулирование над акваторией Черного моря южнее Крымского полуострова.