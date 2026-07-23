Беременная туристка обвинила массажиста в домогательствах и убежала в слезах

The Sun: Беременная туристка обвинила массажиста в домогательствах на Майорке

Беременная туристка обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса в отеле Испании. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел 21 июля на курорте Калас-де-Майорка. 30-летняя беременная женщина закричала и убежала в слезах от 50-летнего массажиста, который делал ей массаж в отеле. Оказавшись в своем номере, путешественница рассказала обо всем мужу, который тут же вызвал полицию.

При этом массажист, уроженец Майорки, сбежал из гостиницы. Офицеры опросили пострадавшую и выяснили, что мужчина проигнорировал требование женщины прекратить прикосновения после того, как, по ее словам, он дотронулся до верхней части ее бедра. Затем она обвинила его в сексуальном домогательстве и выбежала за дверь.

Полиции удалось найти подозреваемого и задержать. Обвинения он отрицает и не признает вину. На данный момент расследование продолжается, официальных обвинений в адрес мужчины пока не выдвинуто.

Ранее в Испании двух туристов потрогали за половые органы без их согласия, а также предложили им воспользоваться услугами эскортниц. После отказа их избили.