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20:04, 20 июля 2026Путешествия

Туристов потрогали за половые органы и избили за отказ воспользоваться услугами эскортниц

CB: В Испании арестовали мужчину, предлагавшего услуги эскортниц двум туристам
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PP Photos / Shutterstock / Fotodom

Двух туристов в Испании избили за отказ воспользоваться услугами эскортниц. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел 16 июля в Пальме-де-Майорке. Около 04:00 двое отдыхающих шли по пляжной улице города. В этот момент к ним подошли две женщины и потрогали их за половые органы, предлагая заняться сексом. Мужчины отказались. После этого путь им преградил гражданин Сенегала.

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Сенегалец достал ремень и велосипедный замок и начал бить путешественников за то, что те не стали нанимать девушек. Отдыхающим удалось вырваться и сбежать. Во время побега они наткнулись на сотрудников гражданской гвардии и объяснили, что произошло. Офицеры арестовали подозреваемого, а травмированных туристов госпитализировали. Проводится расследование инцидента, после которого виновные предстанут перед судом.

Ранее замужняя туристка домогалась 18-летнего юноши в сауне отеля и поплатилась. Инцидент произошел в гостинице Martinique в Магалуфе на Майорке.

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