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Забота о себе
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08:31, 21 июля 2026Забота о себе

Названы помогающие прожить дольше утренние привычки

Терапевт Гринйер: Подъем в одно и то же время поможет прожить дольше
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: diana.grytsku / Magnific

Врач-терапевт Доминик Гринйер заявил, что главный секрет долголетия заключается в правильно выстроенном распорядке дня. Привычки, помогающие прожить дольше, он назвал в разговоре с изданием HuffPost.

Прежде всего Гринйер рекомендовал придерживаться режима сна. Он пояснил, что ежедневный подъем в одно и то же время поможет регулировать уровень энергии, гормональный баланс и качество ночного отдыха. Врач подчеркнул: согласно исследованиям, график сна является более важным фактором долголетия, чем его продолжительность.

Второй совет специалиста — выходить на улицу в течение 30 минут после пробуждения. «Утренний свет — один из самых эффективных способов отрегулировать циркадные ритмы, повысить концентрацию внимания и улучшить качество ночного сна», — отметил он.

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По словам терапевта, на завтрак нужно есть больше продуктов, богатых белком — это позволит дольше оставаться сытым и энергичным и поддержит здоровье мышц. Также перед чашкой кофе стоит выпить стакан воды, добавил он.

Другими полезными для продления жизни привычкам врач назвал утреннюю зарядку и отказ от проверки почты и соцсетей сразу после пробуждения.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. В их число специалистка включила кефир.

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