«Обожаю кровь». Стали известны подробности о 15-летней школьнице, убившей пять родственников. Она расправлялась с ними семь дней

15-летняя школьница и ее бойфренд, убившие пять родственников, отрезали палец у бабушки

В американском городе Ист-Сент-Луис, штат Иллинойс 15-летняя девушка с помощью возлюбленного расправилась с семью родственниками. Пять человек погибли, две пострадавшие, в том числе ее мать, получили ранения и остаются в больнице. Нападения продолжались почти неделю и происходили в разных местах.

Когда девушку задержали, в ее машине обнаружили отрезанный человеческий палец

Утром 12 июля полиция приехала на вызов к жилому комплексу Samuel Gompers Homes в городе Ист-Сент-Луис. Возле одного из зданий за мусорным контейнером лежал пластиковый контейнер с телом женщины. Погибшую опознали как 49-летнюю Чери Мэй.

Пока криминалисты работали на месте происшествия, поступило новое сообщение: в парке нашли трех человек с огнестрельными ранениями. Один из них, 21-летний Квентин Томпсон, погиб, еще двое, Тиффани Томпсон и Сантоша Скотт, выжили. Все они были членами той же семьи, что и Чери Мэй.

Поиски других родственников привели полицейских к еще одному трупу: в одной из квартир того же жилого комплекса, где погибла Чери Мэй, нашли тело ее 24-летнего сына.

Подозрение пало на 15-летнюю дочь Тиффани Томпсон, имя которой не сообщается. Сотрудники полиции быстро выследили ее по данным геолокации мобильного телефона.

Чтобы остановить автомобиль, на котором она пыталась скрыться, его пришлось протаранить полицейской машиной

В салоне, помимо девушки, оказался ее бойфренд — 16-летний Джеймир Дэвис. При обыске в машине заметили отрезанный человеческий палец. На вопрос, кому он принадлежит, девушка ответила: «Бабушкин. Она мертва».

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

Девушка сбежала из дома, украла у матери пистолет и обсуждала убийство семьи в соцсети

Тело бабушки, 74-летней Патриши Мэй, обнаружили в квартире, которую указала девушка. Оно лежало на кухне под грудой одежды. Останки пятой жертвы нашли в багажнике внедорожника. Они принадлежали 25-летней Шании Томпсон, которая была сестрой подозреваемой.

О том, что предшествовало расправам, известно со слов отца девушки — 40-летнего Маркуса Мэя. 74-летняя Патриша Мэй была его матерью, Чери Мэй — старшей сестрой, среди других убитых — его племянник, пасынок и падчерица. «Я одним махом лишился всей семьи», — сказал он в интервью изданию St. Louis Post-Dispatch.

По словам Маркуса Мэя, у его 15-летней дочери то и дело случались неприятности в школе. В конце концов ее решили перевести на домашнее обучение, но это лишь разозлило девушку

Школьница не раз пыталась сбежать из дома и однажды украла у матери банковскую карту. В начале июля она снова исчезла и на этот раз прихватила с собой пистолет. Ее мать, Тиффани Томпсон, сразу позвонила Маркусу Мэю, рассказала об этом и добавила, что дочь писала в соцсети о намерении убить родственников.

Маркус Мэй не придал ее словам значения и, похоже, зря. Он пытался разыскать дочь своими силами, звонил родителям ее бойфренда, но все было тщетно. Тем временем девушка начала действовать.

Девушка и ее бойфренд в течение недели убивали родственников в разных местах

По версии следствия, первой погибла Чери Мэй — тетя подозреваемой. Девушка и ее бойфренд пришли к ней в квартиру, ударили ее ножом, после чего застрелили. Это случилось между 5 и 7 июля.

7 июля Тиффани Томпсон, мать девушки, обратилась в полицию. Она еще не знала о гибели Чери Мэй, поэтому сообщила лишь о пропаже пистолета и переписке дочери в соцсети.

На заседании суда прокурор прочитал несколько сообщений из переписки, в которой девушка участвовала перед убийствами. «Ради тебя я готова потерять всю семью», — говорилось в одном. В другом было написано: «Обожаю кровь»

Второй жертвой подозреваемых стал сын Чери Мэй. Он решил наведаться к матери 11 или 12 июля и наткнулся на девушку и ее бойфренда, которые вернулись на место преступления, чтобы уничтожить следы. Кто-то из них выстрелил ему в голову.

Затем школьница заманила в ту же квартиру бабушку. Мотивом, насколько известно, были деньги. Ее бойфренд спрятался в шкафу, а потом вышел, выстрелил пожилой женщине в висок, а затем отрезал ей большой палец. По версии следствия, это понадобилось, чтобы разблокировать телефон.

12 июля пара расстреляла в парке Тиффани Томпсон, Сантошу Скотт и Квентина Томпсона. У Скотт они силой отобрали внедорожник. В багажнике именно этой машины позже нашли тело застреленной Шании Томпсон.

Фото: @DaylkEllehZ

16-летний бойфренд девушки останется за решеткой до суда

Девушке предъявлено обвинение в убийстве первой степени — в американском законодательстве это обычно подразумевает наличие умысла, заблаговременное планирование и жестокость при исполнении. Ее бойфренду, 16-летнему Джеймиру Дэвису, предъявили сразу несколько обвинений. Помимо убийств, его обвиняют в расчленении тела, разбойном захвате автомобиля и использовании краденого оружия.

Поскольку Дэвису уже исполнилось 16, его будут судить как взрослого: в штате Иллинойс суды по делам несовершеннолетних не рассматривают убийства первой степени, если обвиняемому исполнилось 16 лет. Ранее он не привлекался к ответственности.

По поводу девушки решение пока не принято, но прокуратура намерена добиваться перевода дела во взрослый суд

На первом судебном слушании прокурор настаивал на том, что Дэвис должен остаться под стражей. «Если он выйдет, все указывает на то, что он закончит начатое», — заявил он. Судья согласилась с его доводами и постановила, что Дэвис должен остаться за решеткой.

Тем временем раненые женщины остаются в больнице, а семья пытается собрать деньги на похороны в интернете.