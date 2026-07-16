15-летняя школьница расправилась с пятью родственниками

В США 15-летняя школьница убила пять родственников из-за конфликта по поводу учебы

В США 15-летняя школьница из штата Иллинойс расправилась с пятью родственниками из-за конфликта по поводу учебы. Об этом пишет New York Post.

Конфликт в семье начался после того, как у юной американки начались проблемы в школе, и ее перевели на домашнее обучение. Также выяснилось, что она несколько раз сбегала из дома и крала банковскую карту матери. В начале июля девушка снова сбежала, но на этот раз забрала еще и пистолет матери. Та обратилась в полицию.

Перед этим школьница говорила, что собирается напасть на родственников, но никто не воспринял ее слова всерьез. В воскресенье, 12 июля, выяснилось, что девушка расправилась с пятью родственниками, включая бабушку, тетю и сводных братьев и сестер. Преступления были совершены в разных частях города. На родных школьница нападала со своим 16-летним бойфрендом Джеймиером Дэвисом в течение нескольких дней.

Малолетних преступников арестовали в воскресенье. Им предъявлены обвинения по 12 статьям уголовного кодекса. Точный мотив их действий пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудник полиции из Дели расправился с женой в ее день рождения. Перед этим между супругами произошла крупная ссора.