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Из жизни
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17:40, 16 июля 2026Из жизни

15-летняя школьница расправилась с пятью родственниками

В США 15-летняя школьница убила пять родственников из-за конфликта по поводу учебы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

В США 15-летняя школьница из штата Иллинойс расправилась с пятью родственниками из-за конфликта по поводу учебы. Об этом пишет New York Post.

Конфликт в семье начался после того, как у юной американки начались проблемы в школе, и ее перевели на домашнее обучение. Также выяснилось, что она несколько раз сбегала из дома и крала банковскую карту матери. В начале июля девушка снова сбежала, но на этот раз забрала еще и пистолет матери. Та обратилась в полицию.

Перед этим школьница говорила, что собирается напасть на родственников, но никто не воспринял ее слова всерьез. В воскресенье, 12 июля, выяснилось, что девушка расправилась с пятью родственниками, включая бабушку, тетю и сводных братьев и сестер. Преступления были совершены в разных частях города. На родных школьница нападала со своим 16-летним бойфрендом Джеймиером Дэвисом в течение нескольких дней.

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