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Из жизни
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09:41, 15 июля 2026Из жизни

Сотрудник полиции расправился с женой в день ее рождения

В Индии сотрудник полиции убил жену в ее день рождения
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: MukeshR / Shutterstock / Fotodom  

В Индии сотрудник полиции из Дели расправился с женой в ее день рождения после ссоры. Об этом сообщает The Times of India.

Ночью в воскресенье, 12 июля, констебль столичной полиции Маниш Бхати и его жена Приянка поссорились дома. Затем они вместе поехали на скутере. Скандал продолжился на ходу. Камеры видеонаблюдения на дороге зафиксировали, как супруги остановились у обочины, слезли со скутера и снова стали выяснять отношения.

Во время ссоры Бхати выхватил табельный пистолет и выстрелил в жену. После этого он скрылся с места происшествия. Спасти женщину медикам не удалось. Бхати находится в бегах до сих пор.

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Как рассказали родные Приянки, она вышла замуж за полицейского в 2023 году. Ссоры между супругами начались сразу же после свадьбы. В частности, по словам родственников женщины, Бхати был недоволен размером приданого и требовал больше денег. Однако позже этот конфликт, как считается, был улажен.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны супруги.

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