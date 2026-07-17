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Из жизни
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16:22, 17 июля 2026Из жизни

Раскрыта жуткая переписка расправившейся с пятью родственниками 15-летней школьницы

Расправившаяся с пятью родственниками 15-летняя американка заявила, что любит кровь
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

В США раскрыли жуткую переписку 15-летней школьницы из штата Иллинойс, которая вместе с бойфрендом расправилась со своими родственниками. Об этом пишет New York Post.

Девушку, чье имя не раскрывается, и ее 16-летнего бойфренда Джеймиера Дэвиса арестовали в воскресенье, 12 июля. Они нападали на родных школьницы в течение недели. Перед этим юная американка поссорилась с родителями, потому что ее перевели на домашнее обучение из-за проблем в школе. Она несколько раз убегала из дома, а потом похитила пистолет тети.

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17 июля в суде были зачитаны отрывки из переписки малолетних убийц. Они, в частности, обсуждали, как именно расправятся с некоторым членами семьи. «Ну, с твоей тетей будет проще. Мы можем приставить ей пистолет, а потом прирезать», — написал Дэвис. Девушка ответила: «Я могу это сделать. Я люблю кровь». Она добавила, что «готова потерять всю семью» ради возлюбленного.

Ранее сообщалось, что жертвами малолетних преступников стали: бабушка девушки, тетя, двоюродный брат, а также сводные брат и сестра. Перед этим школьница говорила, что собирается напасть на родственников, но никто не воспринял ее слова всерьез.

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