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08:30, 21 июля 2026Силовые структуры

Купившая сыну мотоцикл россиянка попала под следствие

В Забайкальском крае возбудили дело против женщины, купившей сыну мотоцикл
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexandra Pogiba / news.ru / Global Look Press

В Забайкальском крае возбудили дело против женщины, купившей сыну мотоцикл. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Она подозревается по статье 151.2 («Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, в конце 2025 года женщина приобрела 13-летнему сыну мотоцикл объемом двигателя 110 кубических сантиметров.

30 апреля этого года в поселке Даурия Забайкальского муниципального округа подросток, управляя транспортным средством, допустил наезд на 6-летнего мальчика. В результате ДТП пострадавший получил множественные травмы, которые в совокупности повлекли вред здоровью средней тяжести.

Следователи проведут комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств произошедшего, после чего примут соответствующее уголовно-процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что россиянин ответит за вовлечение школьника в опасное развлечение.

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