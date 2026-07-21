Купившая сыну мотоцикл россиянка попала под следствие

В Забайкальском крае возбудили дело против женщины, купившей сыну мотоцикл

В Забайкальском крае возбудили дело против женщины, купившей сыну мотоцикл. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Она подозревается по статье 151.2 («Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, в конце 2025 года женщина приобрела 13-летнему сыну мотоцикл объемом двигателя 110 кубических сантиметров.

30 апреля этого года в поселке Даурия Забайкальского муниципального округа подросток, управляя транспортным средством, допустил наезд на 6-летнего мальчика. В результате ДТП пострадавший получил множественные травмы, которые в совокупности повлекли вред здоровью средней тяжести.

Следователи проведут комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств произошедшего, после чего примут соответствующее уголовно-процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что россиянин ответит за вовлечение школьника в опасное развлечение.