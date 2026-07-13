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16:25, 13 июля 2026Силовые структуры

Россиянин ответит за вовлечение школьника в опасное развлечение

В Москве осудят молодого человека за вовлечение подростка в зацепинг
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / Коммерсантъ

В Москве осудят молодого человека за вовлечение подростка в зацепинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Он обвиняется по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни») УК РФ.

По данным следствия, в середине августа 2024 года ночью 18-летний парень, находясь на железнодорожной станции «Щербинка» предложил ранее незнакомому подростку осуществить проезд на внешних частях поезда, на что последний ответил согласием.

Школьник, не осознавая возможных опасных последствий для своей жизни, дождался прибытия электропоезда и, зацепившись руками за его внешние части, совместно с новым знакомым проследовал от станции «Щербинка» до остановочного пункта «Бутово».

Ранее сообщалось, что россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков.

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