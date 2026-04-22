Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

Житель Урала получил шесть лет колонии, спаивая двух мальчиков алкоголем

Первоуральский городской суд отправил в колонию мужчину, который систематически спаивал двух мальчиков-подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Преступление произошло в июле 2025 года. Вадим Воронов, находясь в свой квартире и пользуясь авторитетом взрослого, неделю спаивал двух детей. Он покупал для них алкоголь и уговаривал пить вместе с ним. Мальчикам на тот момент было 12 и 13 лет. Как они познакомились с мужчиной, никто из потерпевших вспомнить не смог.

Воронова признали виновным по статье 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») УК РФ. За это он проведет в колонии шесть лет. В суде уточнили, что в феврале этого года мужчина уже привлекался в ответственности. Тогда ему назначили 5,5 года лишения свободы, признав виновным в угоне машины и грабеже. В преступления Воронов вовлек этих же детей.

