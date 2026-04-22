15:19, 22 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин избавился от долга и сел в тюрьму

Житель Бурятии получил 15 лет, расправившись со знакомым из-за долга в ₽800 тыс
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Верховный суд Бурятии приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, который не хотел возвращать долг своему знакомому и расправился с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Потерпевший дал знакомому в долг 800 тысяч рублей еще в августе 2024 года. На эти деньги мужчина хотел купить дом в селе Сотниково, но сделку так и не удалось провести. Тем не менее возвращать деньги он не спешил и всячески оттягивал этот момент. В ночь на 23 октября приятели поссорились. Тогда должник решил расправиться со своим знакомым, чтобы навсегда оставить деньги себе. Он удушил его, а тело погрузил на тележку и отвез на строительную площадку, где скинул в яму и засыпал песком.

Мужчину признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство из корыстных побуждений») УК РФ. Он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.

Ранее жителя Даниловского района Ярославской области задержали за то, что он душил родную дочь собачьим поводком.

