Россиянин душил дочь собачьим поводком

Дело возбудили против ярославца, душившего 16-летнюю дочь собачьим поводком

Житель Даниловского района Ярославской области душил родную дочь собачьим поводком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

Все произошло в ходе семейной ссоры. Мужчина взял поводок для собак, обмотал им шею 16-летней дочки и начал сдавливать. Девочка испугалась и сообщила об этом в полицию. Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину и забрали поводок как вещественное доказательство. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

