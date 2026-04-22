09:36, 22 апреля 2026

Подростки с электрошокерами напали на сверстников в Подмосковье

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против подростков, которые напали на сверстников на железнодорожной станции Тарасовка в Пушкинском городском округе (Московская область). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 1 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Информация о преступлении появилась ранее в СМИ.

Как уточняет РЕН ТВ, в руках у подростков были ножи и электрошокеры. Всего их было семеро. Нападавшие проверяли рюкзаки своих сверстников и угрожали им электрошокером. Когда в ситуацию вмешались взрослые, они затолкали жертв в электричку и уехали.

По словам очевидцев, подростки орудуют на станции не впервые. В прошлый раз они просто бегали по территории.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 17-летнего подростка из Омска за теракт на железной дороге.

