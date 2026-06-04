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11:42, 4 июня 2026Силовые структуры

Арест «звездного» адвоката в Москве признали законным

Мосгорсуд признал законным арест адвоката Карабанова по делу о мошенничестве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным арест адвоката Александра Карабанова, которого в СМИ называют «звездным». Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

7 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, он пообещал разрешить проблему с уголовным делом по факту хищения продукции АО «Концерн Калашников». За решение вопроса адвокат попросил семь миллионов рублей, два из которых, по его словам, предназначались должностным лицам в качестве аванса. 26 ноября 2024 года Карабанов получил первую часть суммы.

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