Силовые структуры
09:39, 7 мая 2026

Стали известны подробности задержания «звездного» адвоката в Москве

СК: Адвоката Карабанова задержали после получения 2 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Адвоката Александра Карабанова задержали после получения двух миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Карабанову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, адвокат потребовал передать ему семь миллионов рублей, из которых два, как он утверждал, — аванс для должностных лиц следственных органов.

26 ноября 2024 года Карабанов получил два миллиона рублей в помещении коллегии адвокатов, расположенной на улице Маросейка в городе Москве. При этом фактически адвокат не был намерен передавать эти деньги, ими он распорядился по собственному усмотрению.

В разные годы Карабанов представлял в судах интересы известных лиц. В частности, его клиентами были полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, предприниматели Умар Джабраилов и Сергей Полонский, а также семья певицы и актрисы Жанны Фриске.

О задержании адвоката стало известно ранее 7 мая.

