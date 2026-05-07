00:40, 7 мая 2026

В Москве задержан «звездный» адвокат Карабанов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве задержан «звездный» адвокат Александр Карабанов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится на допросе у силовиков.

В разные годы Карабанов представлял в судах интересы известных лиц. В частности, его клиентами были полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, предприниматели Умар Джабраилов и Сергей Полонский, а также семья певицы и актрисы Жанны Фриске.

В апреле в Санкт-Петербурге был задержан адвокат главного криминального авторитета города, лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Известного в криминальных кругах юриста Сергея Крикуна задержали за покушение на убийство, совершенное еще в 1997 году. Крикун подозревается в том, что открыл огонь по другому члену преступной группировки.

