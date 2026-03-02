Адвокат рассказал о «сложностях» Джабраилова с налоговой

Адвокат Карабанов: У экс-сенатора Джабраилова были сложности с налоговой

У бывшего сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова были сложности с налоговыми органами, рассказал «Ленте.ру» адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.

«Я с Умаром общался продолжительное время, поддерживал с ним постоянно устойчивые приятельские и деловые отношения. У него были некие сложности в том числе с налоговой, потому что он в последнее время инвестировал в ряд проектов, но, к сожалению, проекты результата ожидаемого не дали», — поделился правозащитник.

Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу из жилого комплекса Vesper Tverskaya, но спасти не смогли. Рядом с ним был найден пистолет.

Ранее стало известно, что накануне происшествия налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках из-за долга в 40 тысяч рублей.

Бизнесмен жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, которых у него в последнее время было много. Речь идет как о личных и деловых, так и о связанных со здоровьем проблемах. Джабраилов регулярно проходил медицинские обследования, потому что плохо себя чувствовал и нередко болел.

