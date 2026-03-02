Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 2 марта 2026Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат рассказал о «сложностях» Джабраилова с налоговой

Адвокат Карабанов: У экс-сенатора Джабраилова были сложности с налоговой
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У бывшего сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова были сложности с налоговыми органами, рассказал «Ленте.ру» адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.

«Я с Умаром общался продолжительное время, поддерживал с ним постоянно устойчивые приятельские и деловые отношения. У него были некие сложности в том числе с налоговой, потому что он в последнее время инвестировал в ряд проектов, но, к сожалению, проекты результата ожидаемого не дали», — поделился правозащитник.

Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу из жилого комплекса Vesper Tverskaya, но спасти не смогли. Рядом с ним был найден пистолет.

Ранее стало известно, что накануне происшествия налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках из-за долга в 40 тысяч рублей.

Бизнесмен жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, которых у него в последнее время было много. Речь идет как о личных и деловых, так и о связанных со здоровьем проблемах. Джабраилов регулярно проходил медицинские обследования, потому что плохо себя чувствовал и нередко болел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Власти раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ по Новороссийску

    Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

    Генсек НАТО высказался об участии альянса в операции США в Иране

    Екатерине Шульман вынесли приговор в России

    Назван срок окончательного прихода весны в Москву

    Названа дата возобновления работы аэропортов Дубая

    Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

    Пентагон назвал свои цели в Иране

    «Радиостанция Судного дня» передала два странных сообщения о газе и удушении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok