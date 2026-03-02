Покончивший с собой бизнесмен Джабраилов фигурировал в файлах Эпштейна

Mash: Имя и фото покончившего с собой Джабраилова нашли в файлах Эпштейна

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов незадолго до смерти фигурировал в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в файлах нашли его переписку с помощницей Эпштейна — Гислейн Максвелл. В 2001 году бизнесмен сообщил ей о возвращении из Лондона и попросил уточнить даты ее приезда в Россию. Женщина пообещала Джабраилову прилететь в страну на следующей неделе. Кроме переписки в файлах Эпштейна нашли и фото экс-сенатора, сделанное в 1990 году. На них мужчина занимается каратэ.

О смерти Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. Его с огнестрельным ранением головы и отеком мозга госпитализировали из столичного отеля, но спасти так и не смогли. Рядом с мужчиной был найден пистолет.

Ранее правоохранительные органы прокомментировали наличие криминала в смерти бизнесмена.

