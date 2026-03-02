Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 2 марта 2026Силовые структуры

Покончивший с собой бизнесмен Джабраилов фигурировал в файлах Эпштейна

Mash: Имя и фото покончившего с собой Джабраилова нашли в файлах Эпштейна
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов незадолго до смерти фигурировал в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в файлах нашли его переписку с помощницей Эпштейна — Гислейн Максвелл. В 2001 году бизнесмен сообщил ей о возвращении из Лондона и попросил уточнить даты ее приезда в Россию. Женщина пообещала Джабраилову прилететь в страну на следующей неделе. Кроме переписки в файлах Эпштейна нашли и фото экс-сенатора, сделанное в 1990 году. На них мужчина занимается каратэ.

О смерти Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. Его с огнестрельным ранением головы и отеком мозга госпитализировали из столичного отеля, но спасти так и не смогли. Рядом с мужчиной был найден пистолет.

Ранее правоохранительные органы прокомментировали наличие криминала в смерти бизнесмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. Что известно о трагедии в московской гостинице?

    Россиянин поставил на три футбольных матча и выиграл 3,8 миллиона рублей

    В России нашли поставщиков оружия для криминальных структур

    Масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России оценили

    В Кремле высказались о контактах с Ираном и странами региона

    Число эвакуированных из Ирана россиян изменилось

    Названа неожиданная группа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Варламов попробовал «русскую сосиску» в Африке и поделился впечатлениями

    В Кремле резко высказались о конфликте США и Ирана

    В Кремле прокомментировали повестку переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok