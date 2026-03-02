Криминал в смерти бизнесмена Джабраилова опровергли

ТАСС: Криминала в смерти бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова нет

В смерти бизнесмена, бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова не нашли криминальной составляющей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

О суициде Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. Его с огнестрельным ранением головы и отеком мозга госпитализировали из столичного отеля. Рядом с мужчиной был найден пистолет.

Бизнесмена пытались реанимировать около получаса, но спасти так и не смогли. Последнее сообщение в его Telegram-канале было посвящено операции Израиля и США в Иране.

