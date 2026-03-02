Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Силовые структуры
11:23, 2 марта 2026Силовые структуры

Появилось последнее видео бизнесмена Умара Джабраилова

Бизнесмен Джабраилов перед суицидом записал видео о ближневосточном конфликте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Бизнесмен Умар Джабраилов перед суицидом записал видео и опубликовал его в своем Telegram-канале.

На кадрах он говорит о военном конфликте Ирана и США, выражает обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также тем, что в опасной зоне оказались российские туристы. Джабраилов надеется, что никто из соотечественников не пострадает.

О его суициде стало известно ранее 2 марта. Его с огнестрельным ранением головы госпитализировали из столичного отеля. Рядом с ним был найден пистолет.

Врачи три часа пытались спасти бизнесмена.

