Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен Умар Джабраилов, бывший сенатор от Чечни, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, покончил с собой в Москве. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и Mash.

Вначале мужчину, рядом с которым лежал пистолет, госпитализировали из отеля как неизвестного в тяжелом состоянии. Опознать его помогли прибывшие на место происшествия охранники.

Шесть лет назад, в 2020 году Джабраилов уже пытался покончить с собой в гостинице. Тогда его сумели спасти.

Последнее сообщение в Telegram-канале бизнесмена было посвящено операции Израиля и США в Иране, а также ответным ударам Тегерана по крупным городам в соседних государствах на Ближнем Востоке.