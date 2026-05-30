Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:28, 30 мая 2026Бывший СССР

На Западе заявили о ставке Зеленского на неонацистов

NR: Зеленский исчерпал мобилизационный ресурс и сделал ставку на украинских неонацистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Публичное чествование украинским президентом Владимиром Зеленским лидеров радикалов на Украине указывает на рост влияния ультранационалистических сил на руководство страны, что связывают с острой нехваткой человеческих ресурсов в стране. Об этом пишет американский журнал National Review (NR).

По словам автора статьи, участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области рассматривается как тревожный сигнал.

Это может свидетельствовать о росте влияния ультранационалистических сил на руководство Украины, а также указывать на серьезные проблемы страны с человеческими ресурсами.

«Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину», — говорится в статье.

По словам автора, Мельник, которому отдавал почести Зеленский, был даже более радикальным, чем Степан Бандера. Журналист отмечает, что подобные шаги негативно отражаются на международной репутации страны.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Мельника является открытым признанием в фашизме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» Су-35. В чем их особенность и что думают об этом оружии в России?

    Еврокомиссия на следующей неделе накажет Болгарию за дефицит бюджета

    Россиянам раскрыли главный риск ранних арбузов

    Назван срок выплаты Киевом долга Евросоюзу

    Хачанов одной фразой описал причину поражения на «Ролан Гаррос»

    На Западе заявили о ставке Зеленского на неонацистов

    Названы способы не попасть под сокращение

    ВСУ испугались применять БПЛА «Лютый»

    На Украине пожаловались на регулярную смену тактики российских ударов

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов в небе над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok