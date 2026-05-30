NR: Зеленский исчерпал мобилизационный ресурс и сделал ставку на украинских неонацистов

Публичное чествование украинским президентом Владимиром Зеленским лидеров радикалов на Украине указывает на рост влияния ультранационалистических сил на руководство страны, что связывают с острой нехваткой человеческих ресурсов в стране. Об этом пишет американский журнал National Review (NR).

По словам автора статьи, участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области рассматривается как тревожный сигнал.

Это может свидетельствовать о росте влияния ультранационалистических сил на руководство Украины, а также указывать на серьезные проблемы страны с человеческими ресурсами.

«Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину», — говорится в статье.

По словам автора, Мельник, которому отдавал почести Зеленский, был даже более радикальным, чем Степан Бандера. Журналист отмечает, что подобные шаги негативно отражаются на международной репутации страны.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Мельника является открытым признанием в фашизме.