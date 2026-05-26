16:37, 26 мая 2026Мир

В Европе указали на открытый фашизм Зеленского

Евродепутат Блага: Зеленский открыто признался в фашизме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Зеленский открыто признался в фашизме... Они фашисты и уже этого не скрывают. Мы очень хорошо знаем, что творили бандеровцы. Их потомки сегодня правят Украиной», — сказано в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля осудило решение Украины перезахоронить останки второго главы ОУН Андрея Мельника. В дипведомстве призвали не игнорировать историческую правду и память о жертвах, погибших от рук нацистов и их пособников.

До этого Зеленский рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН . «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.

