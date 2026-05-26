Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

17:29, 26 мая 2026

В Подмосковье осудили мужчину за убийство товарища в котельной
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Подмосковье осудили мужчину за расправу над товарищем в котельной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Все произошло в котельной, находящейся в городе Орехово-Зуево. Как установил суд, в сентябре 2021 года пьяный мужчина поссорился со знакомым и, вооружившись неустановленным следствием предметом, нанес ему не менее семи ударов по жизненно важным органам.

Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью, в том числе повреждения костей черепа. Злоумышленник, убедившись, что знакомый не подает признаков жизни, спрятал мужское тело на пустыре недалеко от места расправы.

В ноябре 2025 года мужчина написал в полицию заявление о явке с повинной.

Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России оправдали обвиненного в двойной расправе мужчину.

