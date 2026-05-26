18:18, 26 мая 2026

В Совфеде прокомментировали заявление МИД об ударах по центрам принятия решений на Украине

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление Министерства иностранных дел России об ударах по центрам принятия решений на Украине своевременным. Мнением он поделился в эфире Радио «Комсомольская правда».

Парламентарий также заявил, что принятое решение о последовательном нанесении системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также центрам принятия решений и командным пунктам, является адекватной и даже чуть-чуть запоздалой реакцией на действия Украины.

«Вне всякого сомнения, в Киеве и в европейских столицах, поддерживающих Киев, утвердилась иллюзия вседозволенности и безнаказанности. К сожалению, мы, наверное, дольше, чем следовало, проявляли, аккуратность в наших действиях, с тем, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы, это, ну, что называется, оказалось не по адресу», — обозначил Косачев.

Ранее МИД призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

