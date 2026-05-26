Алиев созвонился с президентом Ирана

Алиев и Пезешкиан провели телефонный разговор

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщает Minval.

«Президенты Азербайджана и Ирана поздравили друг друга со священным праздником Курбан-байрам, пожелали народам двух стран процветания и достатка», — указано в сообщении.

Алиев, как передает издание, отметил, что Азербайджан и Иран всегда рядом в любые времена.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранские власти сосредоточены на том, чтобы отстаивать национальные интересы Исламской Республики, поэтому у них нет времени отвечать на постоянные угрозы со стороны США в социальных сетях.