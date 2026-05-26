19:46, 26 мая 2026Мир

США выступили с критикой ООН

США считают, что ООН не справляется с задачей по предотвращению конфликтов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

США считают, что ООН и ее Совет Безопасности не справляются с обозначенной в Уставе организации задачей по предотвращению конфликтов. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкл Десомбре, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что организация была создана для предотвращения глобальных конфликтов и продвижения международного мира и безопасности, однако спустя 80 лет ООН не реализовала полностью положение своего Устава об избавлении грядущих поколений от бедствий войны.

«[США] предпринимают усилия в ООН, в том числе в Совете Безопасности, с тем, чтобы они отвечали своим задачам», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен заявлением России о планах нанести удары по Киеву. При этом, по его словам, ООН осуждает нападение на учебное заведение в Старобельске, как осуждает все нападения на мирных жителей, где бы они ни происходили.

