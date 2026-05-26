Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист сборной Греции Параскевас умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте «Олимпиакоса», за который выступал игрок.

Причины смерти экс-защитника не уточняются. «Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андзаса», — говорится в сообщении.

Большую часть карьеры Параскевас выступал за «Олимпиакос». В составе этого клуба он стал семикратным чемпионом страны.

Защитник также играл за сборную Греции, в его активе 26 матчей в составе национальной команды и участие в финальной части Евро-2008. На чемпионат Европы 2004 года, который греки выиграли, Параскевас в заявку не попал.