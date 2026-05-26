Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:50, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Уехавшие в Европу комики пошутили над сыном Лукашенко и констатировали его «оскуфение»

Комики Мирзализаде и Кривец сочли младшего сына Лукашенко скуфом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Уехавший в Европу стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, и его коллега Павел Кривец пошутили над младшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем. О нем комики высказались в шоу «Низкие умы» на YouTube.

Мирзализаде прокомментировал фотографии Николая Лукашенко, снятые на параде Победы в Москве, словами «наш Коля оскуфел». В то же время юморист счел, что президент Белоруссии, наоборот, похудел.

«Я подумал, что они приближаются друг к другу и в момент, когда они будут максимально похожи друг на друга, произойдет рокировочка», — пошутил Мирзализаде. Кривец же в ответ с иронией заявил, что предвидел такие перемены во внешности младшего Лукашенко. «Я видел его отца и братьев, там все очевидно [было]», — констатировал комик.

Ранее сообщалось, что внешность Николая Лукашенко после визита в Москву стала предметом обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что сын политика стал выглядеть старше своих лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Названы опасные причины изменения цвета мочи

    Небензя заявил об отсутствии Украины в списке приоритетов США

    В российском городе после пожара обрушился жилой дом

    Небензя сделал заявление о переговорах между Россией и Украиной

    Уехавшие в Европу комики пошутили над сыном Лукашенко и констатировали его «оскуфение»

    Туристка набрала на пляже 40 килограммов песка и заинтересовала таможню

    Британский рэпер подставил россиянку в Дубае. Теперь девушку могут казнить за контрабанду 17 килограммов наркотиков

    Тигр растерзал спящую женщину

    Волочкова рассказала о страхах после сложной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok