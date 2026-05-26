Уехавшие в Европу комики пошутили над сыном Лукашенко и констатировали его «оскуфение»

Уехавший в Европу стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, и его коллега Павел Кривец пошутили над младшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем. О нем комики высказались в шоу «Низкие умы» на YouTube.

Мирзализаде прокомментировал фотографии Николая Лукашенко, снятые на параде Победы в Москве, словами «наш Коля оскуфел». В то же время юморист счел, что президент Белоруссии, наоборот, похудел.

«Я подумал, что они приближаются друг к другу и в момент, когда они будут максимально похожи друг на друга, произойдет рокировочка», — пошутил Мирзализаде. Кривец же в ответ с иронией заявил, что предвидел такие перемены во внешности младшего Лукашенко. «Я видел его отца и братьев, там все очевидно [было]», — констатировал комик.

Ранее сообщалось, что внешность Николая Лукашенко после визита в Москву стала предметом обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что сын политика стал выглядеть старше своих лет.