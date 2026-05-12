В сети удивились внешности 21-летнего сына Лукашенко на параде Победы

21-летний сын Лукашенко Николай привлек внимание зрителей парада Победы в Москве

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай появился на параде Победы в Москве и привлек внимание зрителей. Комментарии о его внешности опубликованы в X.

21-летний Лукашенко присутствовал на праздничных мероприятиях, которые проходили в столице в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он сидел рядом с отцом и другими гостями парада.

Пользователи сети удивились изменениям во внешнем виде наследника Лукашенко, о чем написали в многочисленных постах в соцсетях. Так, некоторые посчитали, что молодой человек выглядит старше своих лет. «Как поплохел Коля Лукашенко, я даже моргнуть не успела», «Коля по возрасту состарился раньше, чем я», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы, напротив, восхитились внешностью Лукашенко. «Ух ты, как возмужал Николай», «Какой Коля высокий и красивый юноша», «Коля, как всегда, красив», — отмечали юзеры.

В марте 2025 года у Николая Лукашенко увидели залысины.