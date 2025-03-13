Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:54, 13 марта 2025Ценности

У 20-летнего сына Лукашенко увидели залысины

У 20-летнего сына президента Белоруссии Лукашенко Николая увидели залысины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Внешность младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая привлекла внимание прессы. На снимки, опубликованные в Telegram-канале Юнашев Live, обратил внимание «Антиглянец».

20-летний Николай Лукашенко прибыл в Москву вместе с отцом на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Фотографы запечатлели молодого человека в профиль, демонстрируя его лицо крупным планом. На размещенном кадре журналисты увидели залысины на голове Лукашенко-младшего.

Президент Белоруссии прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Самолет с главой государства во Внуково встретил почетный караул. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что повестка переговоров Путина и Лукашенко будет более чем богатой.

    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Президент России может дать ответ уже сегодня

    Бойцы ВСУ в Курской области выскочили из подвала с автоматами и поплатились

    В «Ахмате» ответили на заявление Сырского об отступлении ВСУ на «выгодные рубежи»

    На Западе раскрыли цель 30-дневного перемирия на Украине

    В России отреагировали на сообщения о росте популярности Зеленского на Украине

    В США рассказали о главной уязвимости НАТО

    Расправившийся с таксисткой 17-летний житель российского города предстанет перед судом

    Внешность 63-летнего Джорджа Клуни после смены имиджа вызвала споры в сети

    Россиянка завалила квартиру мусором до потолка и попала под суд

    Власти изучат наценки торговых сетей на самые важные для россиян продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше