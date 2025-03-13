У 20-летнего сына Лукашенко увидели залысины

У 20-летнего сына президента Белоруссии Лукашенко Николая увидели залысины

Внешность младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая привлекла внимание прессы. На снимки, опубликованные в Telegram-канале Юнашев Live, обратил внимание «Антиглянец».

20-летний Николай Лукашенко прибыл в Москву вместе с отцом на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Фотографы запечатлели молодого человека в профиль, демонстрируя его лицо крупным планом. На размещенном кадре журналисты увидели залысины на голове Лукашенко-младшего.

Президент Белоруссии прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Самолет с главой государства во Внуково встретил почетный караул. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что повестка переговоров Путина и Лукашенко будет более чем богатой.