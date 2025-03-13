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12:51, 13 марта 2025Бывший СССР

Песков оценил предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

Песков назвал богатой повестку предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Повестка предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко более чем богатая. Так предстоящий диалог глав государств оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Повестка дня более чем богатая», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Отмечается, что самолет с главой государства во Внуково встретил почетный караул.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин также может провести международный телефонный разговор вечером 13 марта. Кроме того, он отметил, что в течение дня у главы государства могут быть и другие контакты.

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