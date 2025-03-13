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10:12, 13 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

БелТа: Лукашенко прибыл на встречу с президентом России Путиным
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет БелТа.

Самолет Лукашенко приземлился во Внуково. Его встречает почетный караул.

Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудят развитие отношений в рамках Союзного государства двух стран. Кроме того, разговор двух президентов коснется ситуации в мире.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может высказаться по Украине во время встречи с Александром Лукашенко. Это может произойти, по словам пресс-секретаря президента РФ, во время совместной пресс-конференции лидеров двух стран.

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